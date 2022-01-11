新北市樹林區東昇段290地號A區原為樹林消防分隊的老舊建築，消防分隊搬遷後，剩東昇圖書館、市民活動中心。（新北市財政局提供）

新北市長侯友宜（右）與中華工程董事長朱蕙蘭進行新北市樹林區東昇段都更案簽約。（陳慰慈攝）

新北市樹林區東昇段290地號位在中山路二段，原為樹林消防分隊的老舊建築，屋齡約30、40年，樹林消防分隊搬遷後，剩東昇圖書館、市民活動中心，新北市財政局2017年推動公辦都更，去年10月評選出中華工程，市長侯友宜今與中華工程簽約，預計規劃15樓高、地下3層的住商混用大樓，1年內整合周邊私有土地，並於本月啟動說明會，預計2025年動工、2027年完工。

侯友宜表示，樹林區東昇段290地號原地上的建物有圖書館、有活動中心還有私有的建築物都已超過70年，非常老舊，為讓市民朋友及公務機關有一個公共安全的好環境，使樹林地區快速地翻轉，市府特別採公辦都更引進中華工程進行整合，讓樹林地區的民眾有嶄新的住宅可以安心來居住，也讓公務機關服務民眾能更加貼心跟便利。

基地距台鐵南樹林車站約為700公尺，鄰近興建中的捷運新北樹林線LG16站，使用分區為第一種住宅區，因建物老舊又是海砂屋，市府評估後，決定以都更方式改善環境並活絡地區整體發展。財政局長李泰興百感交集地說，此案2017年12月開始招商，但因基地前有鐵道、後有老舊建物，加上公有土地面積僅425坪，招商困難，後將旁邊824坪私有土地也畫入，共1249坪，去年10月才評選出中華工程。

中華工程指出，目前私地主有2區共25戶，1月份將啟動說明會，讓私地主了解整個規畫，預計1年內整合完成，如未能如期整合，會先蓋公有土地的A區，興建一棟15層的大樓、地下3層樓的大樓。

大樓將保留原有的活動中心及智能圖書空間，另規畫97坪的公共托老中心及做為紅麴文化館的店鋪，中華工程並承諾為圖書館免費提供100萬的圖書基金。