方舟投資公司執行長伍德（Cathie Wood）2020年靠著旗下5檔基金平均報酬率高達141%聲名大噪，並獲得「女股神」稱號，不過2021年旗艦基金方舟創新（ARKK）暴跌42%接近腰斬，讓伍德不得不出面安撫投資人，她向外界解釋，「現在的市場是非理性的」，引起熱議。

綜合外媒報導，ARKK主要持股中，特斯拉過去一年上漲25%，但Zoom卻重挫53%、虛擬醫療保健公司Teladoc Health大跌65%，推出網路機上盒的串流公司Roku崩盤 57%，使得ARKK過去一年暴跌42%，接近腰斬。

報導指出，由於估值過高及未來將調升利率的影響，這些股票都受到影響，對於去年的失利，伍德說：「有時候市場仍然是非理性的，我要說的是，現在的情況就是非理性的，從去年的2月中開始，我們經歷了一段非常艱難的時期，我想讓你們知道，我和你們站在一起。」

此前，伍德受訪時曾說過，自己正在檢討過去一年的挫敗，並進行自我反省，「我從沒有經歷過一個正在上漲的市場，但我們的策略卻在下跌，這是以前沒有發生過的事情。」為了檢討此事，伍德表示，方舟加大投資與建立股票模型的力道。

然而大陸與美國網友們卻不領情伍德的說法，直言，「2020年暴漲時，怎麼就不說市場非理性了」、「賠錢時就說非理性，真厲害」、「去年確實翻船了，好奇今年怎麼扭轉頹勢」、「去年腰斬，今年又會跌多少。」