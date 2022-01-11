連載11年的超人氣日本漫畫《進擊的巨人》，去年4月迎來漫畫版大結局，掀起全球粉絲熱烈討論，如今動畫版最終季Part 2也正式開播，隨即在全球各地的推特衝上熱搜排行榜。延續第16話「天地」，從第17話「定罪」展開，第一幕就是人類最強戰士「兵長」里維阿卡曼在遭到雷槍爆炸後，重傷奄奄一息暈倒在地上的畫面，只見他斷了兩根手指、滿身是血，讓粉絲紛紛直呼「開局就讓人震驚」。

第17話中，「始祖巨人」艾連葉卡和「鎧之巨人」萊納布朗也再次正面交鋒，但萊納有龐大的瑪雷軍團作為後盾，讓艾連趨於劣勢，其巨人形體被萊納以尖銳柱子刺入肩膀，陷入危急情況；而雙方人馬也因為戰爭開打死傷慘重，畫面血流成河，讓眾動漫迷直呼殘酷，但也忍不住讚嘆動畫團隊在最終季Part 2首集，就獻出毫無冷場的精彩打鬥戲，令人期待最終季最新的劇情走向，跟著艾連葉卡迎來故事的全新篇章。

擔任《進擊的巨人》動畫版主角艾連葉卡的聲優梶裕貴，日前出席活動時，透露自己在看面化版結局時，眼淚流到停不下來，心中充滿無限激動，更表示：「真的是非常感謝作者諫山創老師，創作出了如此出色的作品，我會為《巨人》動畫獻出心臟，盡力飾演艾連葉卡，我們的戰鬥才剛剛開始！」而動畫版的結局是否會有所不同，也在引起全球網友瘋猜。

另外，日本動漫網年末都會舉行的慣例投票，在2021年最受動漫迷推薦的人氣男聲優榜單中，由聲優下野紘奪得第一名殊榮，他在《進擊的巨人》裡獻聲調查兵團裡的平頭少年「柯尼」，也在《鬼滅之刃》裡擔任要角「我妻善逸」的配音，而由他聲演的「柯尼」在最新第17話中，揪住敵軍的衣領、大喊宣洩出遭背叛的憤怒，這幕也被動漫迷大力稱讚聲音情緒表現相當精湛。替《進擊的巨人》人氣角色「兵長」里維阿卡曼的聲優神谷浩史，則獲選為該排行榜人氣男聲優第六名。

《進擊的巨人》Final Season Part 2每週一在myVideo同步跟播，而該動畫第1季到Final Season Part 1和8部外傳都已在myVideo上架。另外，人氣動漫《鬼滅之刃》系列也在myVideo上架，最新一季《鬼滅之刃：遊郭篇》同步跟播中。