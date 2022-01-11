女星王思佳先前合體網紅「77老大」拍片談論「綠茶婊」話題，導致大批網友湧入賴薇如臉書留言洗版，近來賴薇如疑似展開反擊，和熊熊（卓毓彤）合體暢聊綠茶婊行為，被質疑是在影射王思佳，更在臉書發文透露線索，疑似向王思佳宣戰，對此，王思佳經紀人也回應了。

賴薇如遭網友瘋狂標記，王思佳出席記者會僅回應，「我也不能多說什麼。」隨後熊熊就在她的頻道和賴薇如大聊綠茶婊，疑似在針對王思佳婚前鬧出的緋聞，不僅如此，賴薇如11日更發文表示，本來想點到為止，但她認為現在應該要好好澄清，「到了這個年紀，更不在意被貼標籤，反正先開槍的茶永遠最高招。」

賴薇如坦言，她犯最大的錯誤就是介紹對方進自己的生活圈，「把我身邊看似『有實力』的朋友們，變成一位緋聞男友、一位x友、三位前男友。在和每位撕破臉之後。就逼使其他人選邊站，不願意配合的女生就強行扣上『婊』的大帽子。」

賴薇如怒轟，「曾經妳腳踏兩條船，也試圖阻止妳當小三害別人離婚，那些不精彩的過去，現在妳拋之腦後」，她更表示，對方婚後開始走「御姐強勢人設」她都管不著，只希望自己不要被當成流量工具，「不要去再提那些，過往前任去塞妳的點閱率。」賴薇如更撂狠話自己已經備齊證據，頓時在網路上掀起熱議，對此，王思佳經紀人表示：「我們沒有要回應，謝謝，辛苦了。」