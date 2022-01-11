國民黨前立委龐建國墜樓身亡 生前曾連喊3次「不公不義的台灣」

前海基會副秘書長、國民黨前立委龐建國，11日上午7時許，驚傳從北市內湖住家處墜樓，警消獲報到場發現他已傷重不治，享年68歲。消息傳出後，台北市議員羅智強除了感到震驚，也相當難過、不捨，願他安息天國。他也說，「龐老師的正義感，就留給我們為他扛起，繼續努力」。

羅智強在臉書表示，認識龐老師多年，雖無深交，但一直很欣賞他的正義感以及對時局的宏觀分析。但羅智強也呼籲，等在黑暗之後的必是光明，只要社會有不公義的地方，我們的奮鬥就絕不止息；而制衡是一條沒有盡頭的路，越是挫敗，代表肩膀上的責任更重。

據了解，龐建國到今晨4時38分為止，在LINE某群組中連發3次「不公不義的台灣，我生不如死！」5點多開始有組員陸續為他加油，但上午7點多就傳出他墜樓消息。

對此，羅智強提到，2014年兩袖清風、不貪不取的他，被抹黑為頂新門神、被追殺多年，名譽全毀、生涯路斷，眼前一步盡是黑暗。當時的他，是何其的憎憤「不公不義」，也曾在腦中升起最糟的念頭，但最後支撐他的也正是「不公不義」這四個字，「我發誓，絕不向『不公不義』臣服，我必和『不公不義』戰到最後一刻！」

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