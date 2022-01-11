丹麥珠寶製造商Pandora周一宣布，初步的資料顯示，由於美國市場強勁表現，第四季銷售創下新紀錄。

該全球最大珠寶產量的製造商表示，第四季銷售來到90億丹麥克朗(約13.7億美元)，高於分析師預期的84億丹麥克朗。營業利益來到27億丹麥克朗(約4.11億美元)，也高於預期的25億丹麥克朗。

公司全年銷售增加23%，來到創紀錄的234億丹麥克朗。

執行長Alexander Lacik在聲明中表示，對於2021年業績感到滿意，Pandora回復到成長，並交出史上最高的營收表現。

主要市場美國在第四季的本業銷售增加了18%。在全球市場上，第四季本業銷售為增加23%，高於去年11月財測的增加20%，而當時該公司已經是第三次上調財測。

Pandora說，由於新冠疫情的防疫封鎖措施，公司在全球2600多家實體店面中，第四季有約較低的個位數百分比的店面是暫時關閉的；此外，許多市場的實體店面也因管制而受到負面因素的影響，例如在中國。

Pandora預定在2月9日公布完整的第四季財報。