遠東航空公司為復照、復航狀告交通部，台北高等行政法院將於2月10日宣判，遠航董事長張綱維對於判決結果表示相當有信心，相信司法還他公道，目前遠航1月初已召回部分主要幹部，開始籌備重返藍天事宜，並獲得新股東承諾復照後至少導入約2億美元營運資金。張綱維也出示渣打銀行餘額證明21億元，表示已經有投資人已經出資注資。

張綱維指出，交通部民航局於民國108年12月13日起禁飛遠航航班，導致遠航無以為繼，在沒有飛行主要收入情況下，遠航堅持三個半月才解僱員工「歇業」。張綱維表示，遠航沒有積欠員工薪資或遣散費，以及乘客機票錢。

至於債權銀行合作金庫拍賣遠航擔保品的資產，使得110年遠航帳上增加5億多元獲利，轉列股東權益淨值從10億左右增為15億多。

張綱維表示，事實證明遠航絕無檢察官所稱非法貸款，擔保品價值遠超過貸款金額。如龍江路遠航員工宿舍以4.8億標出，遠高於合庫估價1億多元；館前路「遠航大樓」1至3樓以3.3億元標出，高於底價約4成。目前遠航對合庫負債已從22.5億元減至10億元左右，剩餘債務他將與合庫協商正常還款，避免資產因被拍賣而低於實際市值。

今年初遠航已有部分主管恢復上班，在符合民航法規定下，已著手進行組織架構的調整，以利復照後更有效率的經營策略，張綱維表示，由於距離復飛仍需相當時日，預計舊曆年後，優先召回遠航「國寶級」的維修團隊，先求穩、再求以貨運為主軸的營運目標，他相信高等行政法院能依法秉公，再給遠航及所屬員工浴火重生的機會。他認為事證明確，一旦復航願意跟交通部談和解。

遠航已經在規畫成立物流公司，未來希望貨機達到20架規模，其中，10架窄體、10架廣體機，至於採用租機、購買二手機、或自行改裝，都還在考慮。