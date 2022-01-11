桃機群聚持續擴大，北市傳出有確診者足跡，位於北市中山區新生北路的「阿和師薑母鴨創始店」昨晚也緊急貼出公告，指出接獲台北市政府通知，7日晚間9點曾有確診者足跡。

店家表示，今日阿和師薑母鴨創始店接獲台北市政府通知，1月7日晚間9點曾有確診者足跡，故1月份暨農曆春節期間營業時間調整如下：1月11日至1月13日停止營業，全面清消；1月14日至1月25日部分營業，僅接受外帶訂；1月26日至1月30日全面營業，歡迎內用或外帶。