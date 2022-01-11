2021年初台灣本島西部出現大規模乾旱事件，許多地區分別實施減壓供水、限水、停耕等，更成為56年來最嚴重乾旱。專家表示，去年乾旱就是受到上一個反聖嬰現象引起，今年的弱反聖嬰將持續至4月，未來一季降雨以正常至略偏少為主，降雨訊號較去年樂觀。

聖嬰與反聖嬰現象聚焦在赤道東太平洋上面，為大氣和海洋交互作用產生的自然現象，因為在聖誕節前後出現，因此命名。當海溫比氣候正常值偏暖0.5度以上，並持續5個滑動季度即為聖嬰現象，反之則為反聖嬰。

台灣永續環境工程顧問公司總監賈新興指出，去年12月到現在台灣也受到弱反聖嬰現象影響，今年反聖嬰讓北邊冷空氣往台灣靠近，但強度不像去年同期那麼強，去年太平山的降雪相信大家記憶猶新。

賈新興說，對比2021上半年歷經中等強度的反聖嬰，去年上半年春雨偏少，即使5月底梅雨季來了都是少雨，嚴峻乾旱一直到6月才有稍微緩和。今年未來一季天氣部分，不會像上個反聖嬰那樣讓春雨偏少，少雨訊號相對低些。

賈新興分析，雖然北邊冷空氣路線由西往東走影響日韓，但台灣還是在冷空氣邊緣，2月到3月預計還是有冷空氣影響我們，而3至4月後台灣有逐漸回暖機率，一般農民一期作大概是在農曆春節後開始插秧，提醒今年插秧不要太早。

賈新興指出，聖嬰或反聖嬰現象可能每2到3年出現一次，每次出現都會為全球帶來氣候異常，舉例來說，印尼秋冬從事火耕，但出現聖嬰現象時冬季的雨季會不見，因此過去常出現大面積的森林火災，進而造成東南亞的嚴重霾害。