桃機感染案風暴疫情持續擴大，位於台北市中山區新生北路上的「阿和師薑母鴨創始店」，昨日晚間在臉書發文表示，接獲北市府通知，1月7日晚間曾有確診足跡到訪，今日起至13日，停止營業3日，進行店內環境清消。
店家昨（10）日晚間於臉書粉專「阿和師薑母鴨創始店」指出，接獲台北市政府通知，1月7日晚間9點曾有確診者到訪，今(11）日起至13日，停止營業3日，店內將進行環境清消，14日至25日起，恢復部分營業，但不提供民眾內用，僅接受外帶訂單，1月26日起則全面恢復正常營業。
桃機感染案風暴疫情持續擴大，位於台北市中山區新生北路上的「阿和師薑母鴨創始店」，昨日晚間在臉書發文表示，接獲北市府通知，1月7日晚間曾有確診足跡到訪，今日起至13日，停止營業3日，進行店內環境清消。
店家昨（10）日晚間於臉書粉專「阿和師薑母鴨創始店」指出，接獲台北市政府通知，1月7日晚間9點曾有確診者到訪，今(11）日起至13日，停止營業3日，店內將進行環境清消，14日至25日起，恢復部分營業，但不提供民眾內用，僅接受外帶訂單，1月26日起則全面恢復正常營業。
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