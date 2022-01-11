立陶宛挺台遭到中國大陸報復，許多貨櫃都被卡關。外交部今天表示，政府相關部會考量我國產業及民生需要，會持續齊心協力積極透過我方管道直接採購立陶宛貨品、協助增加國內銷售通路、引薦轉移及分散市場。我方支持立陶宛堅定不移，將與立陶宛一起度過難關。

立陶宛與台灣關係升溫，引發中國貿易施壓，立陶宛日前一個裝有奶水的貨櫃被大陸卡關，飄流海上2個多月，在台灣及立陶宛政府大力協助下，去年12月底輾轉運送來台。

外交部發言人歐江安今天在例行記者會中表示，立陶宛遭受中國日益狂妄的經濟脅迫，我國政府及人民感同身受。基於珍視立陶宛捍衛自由民主的堅毅精神，以及與台灣共創良善循環的珍貴情誼，我國政府相關部會在考量我國產業及民生需要，會持續齊心協力積極透過我方管道直接採購立陶宛貨品。

她說，相關採購涉及個別廠商自主行為及商業考量，外交部不便列舉廠商名稱或進一步評論，但我國廠商自主行轉採購立陶宛的商品也是美的見證。外交部相信，立陶宛優質的產品會更受到更多國內消費者的喜愛。