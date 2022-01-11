近幾年受疫情影響，深刻體認到地球一家唯有互助才能打造更美好長遠的未來。總部設立於日本京都的國際非政府組織Terra Renaissanc期許能「實現一個所有生命都能安心生活的社會」。現階段陸續於非洲、亞洲展開國際合作，在日本也進行和平教育等相關啟蒙活動。創辦人鬼丸昌先生表示：「從311大地震後收到來自台灣真心大力的援助讓他相當感動，今年適逢組織成立20週年，在這別具意義時刻於台灣開展活動，將台灣作為東亞地區的起點，藉此建立更深厚友好的關係。」便籌辦《Terra Renaissanc台灣官方吉祥物 形象設計》比賽。

評審委員有Terra Renaissanc管理顧問角田識之、日本女歌手一青窈及台灣知名音樂製作人吳小明。一青窈特別錄製影片向台灣問候，提到因為和組織創辦人鬼丸昌也先生熟識，曾經一同前往泰國、印度擔任義工，切身感受到國際間弱勢兒童的需要。很榮幸有機會出任評審，非常期待看到台灣朋友們參選的設計作品。由於疫情關係許久沒能來台灣的一青窈更透露濃濃的思鄉之情：「台灣是我父親的故鄉，我對台灣一直有一份特別的情感，很期望疫情早日平息能去台灣。最想念是老式建築物改造的咖啡廳，很想坐在那悠閒的喝杯咖啡和朋友敘舊。」

日本國際非政府組織Terra Renaissanc成立20年來持續為了世界和平努力。雖然受到新冠肺炎疫情影響，仍不間斷舉辦線上講座，於社交平台上分享國際援助活動。 為了使更多人能一同參與其中，在台灣舉辦官方吉祥物設計甄選比賽，希望透過台灣原創的吉祥物，獲得更多注目。更期盼藉由這樣的形式，在台灣人民和日本人民之間能因著追求世界和平而產生更深厚的羈絆，進而對地球村盡一份心力。《Terra Renaissanc台灣官方吉祥物 形象設計》比賽，以公開招募的方式甄選。將選出優勝1名、佳作3名，優勝者將獲得新台幣3萬元獎金，同時作品會作為官方吉祥物一同推廣公益。徵件即日起至1月28日，詳細參加辦法請參閱活動官網。