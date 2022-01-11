不少人都有午睡的習慣，但錯誤的方式會讓人越睡越累，還可能成為導致晚上失眠的「幫兇」，漸漸形成一個惡性循環。對此英國睡眠專家列出了「4大午睡壞習慣」，若是能修正這些問題，就不會越睡越昏沉，也不會影響到夜晚就寢。

根據《地鐵報》報導，英國睡眠慈善基金會（The Sleep Charity）執行長阿蒂絲（Lisa Artis）表示，白天需要小睡、打盹是非常正常的，但若是能改正常見的4大壞習慣，就可以確保在醒來的時候神清氣爽，而不是更加疲憊、頭腦昏昏沉沉。

1、不要睡太久

午睡時間最好控制在20分鐘左右，若超過很可能會干擾到夜間睡眠，另外也有專家說過，在下午3點以後午睡也會造成晚上的睡眠品質不佳。

2、不要睡在沙發上

在沙發上很可能會以「蜷縮睡姿」入睡，這種不良睡姿將會導致人在清醒後感到全身痠痛，反而帶來反效果；因此阿蒂絲建議，即便是短暫的午睡，最好也躺在床上，創造一個安靜且黑暗的空間，同時也要確保床是否舒適，「不舒服的午睡就等於糟糕的午睡」。

3、別在睡前滑手機

午休前可以做一些平常睡前會做的事，讓身心放鬆，像是聽平靜的音樂、有聲讀物，或借助香薰的氣味，而阿蒂絲最不建議的就是在睡前滑手機，甚至呼籲大家最好戒掉這個習慣。

4、不要太依賴午睡

就算擁有品質100分的午睡，也不能完全替代適當的夜間睡眠，所以如果有睡眠不足、睡眠品質不佳等問題的人，最好盡快向醫生尋求幫助與建議。