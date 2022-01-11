工廠位於雲林科技工業區、過濾產品大廠旭然國際（4556）自結2021年12月合併營收、第四季及全年度合併營收，齊締新猷。展望2022年第一季營運，旭然11日表示，旗下雲科二廠熔噴濾膜材料產線，2021年底進入試量產階段，並開始小量供應客戶訂單需求，有機會堆疊新一波銷售成長，有助於集團未來營運良好發展空間。

旭然公布自結2021年12月合併營收達5837萬元，年增37.34％，受惠主要客戶拉貨力道持續暢旺，帶動單月營收連續二個月，刷新單月歷史新高。由於集團積極擴大營運規模持續放大，同步推升2021年第四季及全年度合併營收，分別為1.64億元、5.9億元，分別年增42.91％、15.96％，雙雙改寫歷年新高。

旭然指出，觀察目前台灣及美國等地區主要客戶，仍保持良好下單需求，有助於未來營運良好成長挹注，旭然仍秉持「過濾產品技術垂直水平整合」及「全球接單區域擴張」等重要業務策略，以透過齊全工業液體過濾產品線、PP材料及口罩等多元業務拓展，戮力擴大集團整體營運規模持續放大，以有效提高越南新廠整體生產效率。

旭然透露，受惠全球半導體及電子等產業持續擴大資本支出，進行廠區分散計畫，加速新廠擴建進度，除推升既有Filtrafine自有品牌工業液體過濾產品拉貨力道保持強勁；同時進一步消化先前遞延訂單認列進度。

不僅如此，集團為擴大整體營收規模持續放大，積極拓展PP材料及口罩等業務銷售逐步放量，帶動集團單月營收表現已連續二個月改寫歷年單月新高，2021年12月營收更繳出年增37％的優異表現。

根據IC Insights最新研究報告指出，隨著晶圓代工先進製程需求日漸增加，以及全球晶片缺貨影響，亦同步帶動成熟製程資本支出的投入，預估2021年全球半導體資本支出達1520 億美元，較2020年大幅成長34％，亦為自2017年以來最大成長幅度。

由於旭然在工業液體過濾，可滿足多元產業良好液體過濾效率、協助客戶達到整體生產良率的改善，受惠各產業投入新廠擴建、產能擴增計畫，創造Filtrafine自有品牌良好訂單需求。

尤其在全球供應鏈採購分散趨勢明確，憑藉旭然擁有台灣雲科一、二廠、大陸昆山廠，及越南新廠等生產基地，完善垂直整合策略效益，並跨足上游材料生產銷售等利基，有望持續挹注集團整體營運保持良好成長動能。