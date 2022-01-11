新北市長侯友宜表揚阻詐有功金融行員。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜表揚阻詐有功金融行員。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜表揚阻詐有功金融行員。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜今（11）日上午主持警察局「警政工作會報」，會前先表揚成功攔阻民眾遭詐款項、協助破案有功的金融機構行員、超商店員等107人，感謝他們共同守護民眾的荷包，一同推動阻詐工作。據統計，新北市去年金融機構及超商攔阻詐騙共582件，攔阻金額達2億1718萬1979元，較前年同期增加318件、金額增加1億2690萬6735元，防詐成效卓著。

新北市警察長黃宗仁表示，攔阻詐騙的工作，需要轄區警方、金融機構行員、超商店員平日培養的合作默契，機警覺察，主動關懷提問被害人，並即時通報警察到場，才能順利攔阻詐騙。黃宗仁也說，除了傳統型詐騙手法外，民眾更需提防「投資型詐騙」，尤其是誆騙民眾點選投資網站，投資外幣、虛擬貨幣等。他也呼籲，碰上對方強調「保證獲利無風險」等理由要求匯款絕對是詐騙，民眾只要提高警覺，遇有可疑立刻撥打165或110查證，就能避免受騙。

侯友宜表示，感謝這些行員在見義勇為、積極主動，更重要的是能在現場掌握狀況，通報給警政單位，讓警察機關能夠在最快的時間攔截詐騙提款，讓被害者的損失能夠降低，這些當場所做的勇敢行為，都是幫忙打擊犯罪最重要的一環，過去一年讓被害人金額少損失了二億多。

侯友宜說，今天剛好是111年1月11日，6個1這表示我們永遠要讓治安擺在人民心中的第一個位置，每天都要把人民的安全做到守護第一、讓安居樂業作為第一要務。謝謝第一線的夥伴相挺警察，守護市民，讓民眾能夠安心過生活，今天這麼多個第一，市長代表400萬的市民朋友，謝謝在座的防詐英雄，謝謝他們讓新北市能夠永遠守護市民。