大立光(3008)法說會將於1月13日登場，美系外資及港系外資在法說會前出具最新報告，分別維持大立光「中立」及「持有」評等，但港系外資調高大立光目標價至2500元，儘管近期外資站在賣方，大立光今天盤中股價力守紅盤之上。

大立光將於1月13日舉行法說會，公布2021年財報，並說明第1季營運展望，由於缺料逐漸紓解，拉貨動能延續，大立光2021年12月合併營收為45.02億元，月增3%，年減8%，為2021年1月以來新高，累計2021年第4季合併營收為130.52億元，較第3季成長9%，年減15%；2021年全年合併營收為469.62億元，年減16%。

大立光表示，由於進入傳統淡季，預期今年1月拉貨動能較12月下滑。

大立光法說會前，美系外資及港系外資在法說會前出具最新報告，其中美系外資最新報告預估大立光2022年營收及每股盈餘分別為482億元及每股盈餘150.3元，由於大立光過去1個月股價上漲18%，表現優於台股，維持大立光「中立」評等及目標價2400元；港系外資則將大立光2022年每股盈餘從之前的153.87元上調至165.65元，以反應2022年Android客戶選擇升級8P、潛在長期協議帶來更好的訂價，以及2022年下半年iPhone 14升級，維持大立光「持有」評等，目標價則由2000元上調至2500元。