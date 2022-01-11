失業男潛入手機店行竊 得手13件賺40萬

31歲紀姓男子因失業缺錢，平時在雙北地區運動中心或賣場出沒，趁民眾、店員分心時，伺機竊取對方錢包及財物，警方清查1年多來至少得手13起，贓物不法獲利40多萬，經連月追查，日前在北市將他循線逮捕。

北市刑大肅竊組接獲多起民眾報案，有人前往運動中心健身，但在更衣室換衣服時，意外遭人偷走錢包，有人則是在球場打球，放在一旁的包包遭人翻動，裡面的現金、信用卡不翼而飛，另有一起是在商店趁店員招呼客人時，從櫃檯偷走錢包，經循線比對，鎖定紀姓慣竊涉有重嫌。

警方調查，紀嫌原本為手機店員工，但離職後找不到工作，開始以扒竊為業，一年多來陸續在雙北犯案，有時為避風頭，還會跑到台中、台南躲藏並犯案，日前將他循線緝捕。

警方初查紀涉及10餘起類似案件，不法所得將近40餘萬，但紀嫌辯稱錢已花完，警訊後依竊盜罪將他送辦。

警方呼籲，民眾運動、購物時，應隨時提高警覺，財物雖身攜帶，妥善保管，勿讓背包、錢包等離開視線，成為竊賊目標，若發覺身旁可疑，可立即撥打「110」報案。