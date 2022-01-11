帛琉出現入境確診者案例，外界關注是否影響台帛旅遊泡泡？外交部今天表示，目前帛琉相關案例皆為境外移入，尚無社區感染情形。外交部將與指揮中心持續密切掌握帛琉疫情發展，滾動式檢討相關配套措施。

日前有來自關島入境帛琉旅客出現確診者事件，外交部發言人歐江安表示，外交部持續密切掌握帛琉疫調情形。根據外交部掌握，相關案例皆為境外移入，並受到帛琉衛生機關密切管控及追蹤，目前尚無社區感染情形。

她說，台帛安全旅行圈的推動，向來以維護台帛雙邊國民的防疫安全及健康為最優先考量。外交部將與指揮中心持續密切掌握帛琉疫情發展，滾動式檢討台帛安全旅行圈相關配套措施，維繫雙向人員往來的安全與便利。

根據旅行業者的說法，台琉旅遊泡泡因國內民眾對防疫措施不夠清楚，雖然是目前唯一出境後，回台不需隔離的旅遊產品，但除了首航之外表現並不出色，就連華航也不得不取消航班。