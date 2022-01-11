名嘴王瑞德近日在鄭弘儀主持的節目中，提到白冰冰曾爆料陳松勇和印尼籍看護Yule的關係不單純，白冰冰得知後很生氣，今（11日）深夜在臉書發聲明澄清，並痛罵鄭弘儀、王瑞德「含血噴人」，將保留法律追訴權。稍早之前，王瑞德在臉書曬當年的報導截圖佐證，強調自己從來沒有抹黑陳松勇和Yule的關係，並揚言要告罵他的人。

王瑞德今（11日）上午在臉書貼出2018年的新聞截圖，表示：「事實就是最好的證明！我從頭到尾沒有說陳松勇大哥和印傭關係不尋常，他們就是情同父女」，他強調自己只是忠實呈現當年的事情，而且有在節目重申應該是基於好意或開玩笑，「再講一遍：我沒有說陳松勇和印傭關係不尋常！我在節目中是説他們情同父女！我沒有胡説八道，更沒有造謠，法律和道德的分寸我非常清楚！」

王瑞德不滿言論遭到外界曲解，火大回擊：「不分青紅皂白留言罵我的人，不嚕囌，我直接提告！」網友紛紛力挺他透過法律還自己清白。

至於另一個當事者鄭弘儀，他表示不會跟白冰冰致歉，根據《三立新聞網》報導，鄭弘儀回應：「第一事情不是我講的，是瑞德，而且他也說整件事當時發生後是開玩笑的，後來誤會有解開。」鄭弘儀強調節目無惡意，希望白冰冰勿針對自己，且節目製作團隊都不覺得內容有不妥。

白冰冰不開心被影射，今（11日）深夜在臉書PO文怒罵：「鄭弘儀與王瑞德就算沒聽過我的名字，也該四處打聽一下我的為人怎樣，怎可如此含血噴人！為了做節目，真的需要做到如此嗎？！」她強調陳松勇是前輩、鄰居，連續三年除夕夜都邀請對方到家裡圍爐，感情很好不容惡意汙衊，且她沒看過也不認識陳松勇的看護，認為陳松勇臨終前願意留200萬給看護表達多年來的感謝，本意是良善的，不明白為何要用大男人的沙文主義欺壓離鄉背井、獨自來台工作的弱勢婦女，「台灣人都是很善良的，不應該擁有這般骯髒的思想！」

最後，白冰冰表示台灣目前深受新冠肺炎威脅，各行各業呈現蕭條狀態，「你們覺得不夠混亂嗎？要講任何話也不應該指名道姓的抓個人來入甕，俗可忍孰不可忍，我保留法律追訴權！雖然我只是一個單身婦女，但是我也擁有廣大愛護我的人，切勿任意詆毀他人！」