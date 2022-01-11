前立委龐建國上午在住家墜樓身亡，據了解，他凌晨4時曾在藍營群組留下訣別12字訊息：「不公不義的台灣，我生不如死！」對此，認識他多年的台灣競爭力論壇執行長謝明輝透露，民進黨執政不力仍3次勝選，國民黨在黨主席朱立倫領導下軟爛沒振作，以及大腸癌纏身，恐是龐建國輕生的3大原因。

謝明輝表示，自己認識龐建國20幾年，龐建國非常愛國，也非常愛台灣，他一生從政都為國家奮鬥，從新黨市議員、立法委員、海基會副秘書長到文化大學國家發展與中國大陸研究所教授，他對國家付出已經達到個人能走的最大極限，但他的理想在這幾年灰飛煙滅。

他透露，對於台灣反中仇中、不公不義越來越強烈，民進黨這麼爛卻還可以勝選，因為得不到公平的對待，龐建國心情也越來越苦悶，近日又發生朱立倫領導的國民黨軟弱無能，造成選舉連3輸，甚至不開記者會神隱，讓龐認為國民黨沒有未來，才在多個通訊群組裡稱「生不如死」，認為台灣沒救了。

謝明輝坦言，而龐建國最近因大腸癌第三期纏身，偶爾也產生憂鬱的想法，多項因素打擊讓他有輕生的想法，他是很好的教授、偉大的政治家，最後卻看破紅塵，這也是對台灣的支持者一個很大的省思，「他的心情我都感受到」，如今台灣失去很好的學者、政治家，也失去兩岸的和平使者。

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