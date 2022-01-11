網路PTT的回應兩極化。（周麗蘭翻攝）

前雲林縣長蘇治芬昨（10日）在其臉書粉絲專頁貼文「下架張家使雲林更好」，縣長張麗善今（11日）出席縣府一場記者會時被媒體詢問看法，她表示目前急著把以前縣長沒做的事做好，「不要忘了雲林還有蘇家，蘇家從政的時間不比張家短，從政的角色扮演了很多，雲林不只有張家，還有蘇家。」

張麗善說，她專心於縣政和推動鄉親的福祉，急著把以前縣長沒做的事情趕快做好，才是對雲林鄉親最大的幫助，她會很努力趕快做。

媒體又詢問關於派系的看法，張麗善回答，「蘇家從政的時間不比張家短，從政的角色扮演了很多，不要忘了雲林不是只有張家，還有蘇家。」

雲林縣新聞處長羅楚東表示，立委蘇治芬的言論一向仇恨值很高，這是她選擇的從政方式，雲林縣府不予置評。

羅楚東說，正當蘇治芬這段日子忙著為台中立委補選動員時，縣長張麗善在雲林縣內會勘每個鄉鎮的建設進度，正當蘇委員因為台中補選結果而欣喜不已、忙著發政治文時，張縣長在為如何改善鄉親的生活而煩惱著，孰輕孰重，相信雲林縣鄉親自有公評。