前立委龐建國今天驚傳在住家墜樓身亡，國民黨對此表達深切哀痛，請家屬節哀，並表示將提供一切幫助。國民黨青年部主任陳克威認為，龐建國為憂慮台灣的未來抑鬱而終，哀悼之餘也要警醒。

國民黨表示，龐建國是學識豐沛、表現傑出的愛國人才，早年考取中山獎學金後赴美取得博士學位歸國服務，積極參與國民黨青年工作，投身高教教學，作育英才無數；龐曾任台北市中正、萬華議員及立委，並於2008年出任海基會副秘書長，擔任兩岸談判代表，為兩岸和平交流貢獻良多。

國民黨指出，龐建國今天在黨內群組突發出，「不公不義的台灣，我生不如死」訊息，沒想到上午即發生憾事，令黨內深感震驚、扼腕，再次向龐委員家屬致上最深慰問跟哀悼之意。

國民黨青年部主任陳克威則在OpenKMT論壇群組表示，民進黨政府施政天怒人怨，民眾還不覺醒嗎？大家還不覺醒嗎？還要內鬥嗎？當前疫情又開始延燒，民進黨忙著拚選舉、防疫工作漏洞百出，疫情下貧富差距加大，如此不公不義的台灣，我們還要默默忍受嗎？為什麼不團結拉下這個爛政府？

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