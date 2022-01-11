蔡英文總統今天勉勵全國公務人員，除了防疫工作外，推動社會住宅、長照幼托的速度都要加快，也要積極培育高科技人才，讓台灣經濟、產業有更好的發展，我們走向國際的步伐，才能夠穩健。

全國模範公務人員代表今天由考試院長黃榮村、行政院副院長沈榮津、考試院秘書長劉建忻、銓敘部長周志宏、行政院人事行政總處人事長施能傑等陪同，赴總統府拜會蔡英文總統。

蔡英文表示，她從資料中看到，這次有好幾位獲得表揚的同仁都非常努力推動防疫相關政策，有推動振興「藝fun券」，以及協助辦理漁業紓困補助等等。近來，國內出現新一波疫情，她要請大家繼續一起為防疫工作打拚，「正因為有大家的努力，才能一起讓國家社會更好、更進步」。

蔡英文舉例，今天的致詞代表基隆市政府黃駿逸秘書長，協助市長擘劃基隆市港再生標竿計畫，落實中央前瞻基礎建設計畫，讓基隆持續地進步發展。除了地方的發展，這幾年政府也積極推動國會外交，提升台灣的國際影響力。

她說，立法院專責國際交流的吳慧玲處長，協助捷克韋德齊參議長到國會進行演說，這是立法院國際交流的重大突破。還有行政院林秋君科長，不僅建立機制引導地方政府推動性別平等，也開啟台灣和歐盟性別平權的合作交流，把台灣在性別議題的成就，推上國際舞台。

蔡英文也提到，教育部學前署許麗娟副署長是「0到6歲國家一起養」—公共化幼兒園3000班的政策推手，目前進度已經突破7成，預計明年會提前達標。少子女化是國家重大挑戰，她也請許麗娟和相關部會繼續努力，一起當家長的神隊友。

還有警政署刑事警察局偵查員林宗賦，在這幾年來，偵破多起案件，包括幫派群聚鬥毆、妨害金融秩序以及跨境詐騙等刑事案件，表現非常亮眼。她說，社會治安是國家很重要的事情，也是國人很重視的議題，請大家務必全力以赴。

蔡英文也特別介紹總統府辦事員卓佩怡，因為總統府常常要接待很多外賓，對英文文稿的要求比較高，卓佩怡是機要室的「校對女王」，非常用心處理翻譯稿，「有她做文字把關，大家都很放心」。

蔡英文強調，除了防疫工作，接下來還有許多工作要做，包括推動社會住宅、長照幼托的速度都要加快。也要積極培育高科技人才，讓台灣經濟、產業有更好的發展，我們走向國際的步伐，才能夠穩健。「新的一年，一起加油，讓政府為民眾提供更好的服務」。