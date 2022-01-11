桃園市疫情升溫，陸續有國中小停課，新竹縣日前宣布拍照、唱歌須戴口罩，全面禁止探病，11日持續加強防疫措施，全縣各級學校包含幼兒園，即日起除用餐外，全程戴口罩，恢復午餐隔板，校外人士入校須打滿2劑疫苗，賣場和市場不開放試吃，禁止邊走邊吃，呼籲鄉親配合落實防疫措施。

教育局長楊郡慈表示，縣內各級學校及幼兒園，在疫情緩解時，運動、合唱或老師講課時，可以暫時取下口罩，目前疫情升溫下，已要求全程都須戴口罩。

由於桃園疫情有擴大趨勢，11日通知全縣各級學校即日起除了用餐外，須全程佩戴口罩，午餐隔板也須恢復使用，校外人士入校則必須施打滿2劑疫苗，提供黃卡證明才能入校，或有3天內PCR檢測或快篩證明才能入校。

產發處指出，配合中央流行疫情指揮中心規定加強防疫措施，各營業場所應持續落實實聯制、量體溫、加強環境清潔消毒、員工健康管理、確診事件即時應變等。賣場、超市、市場加強人流管制且不開放試吃，禁止邊走邊吃。

經濟部業管部分場所防疫管理措施指引，已強化COVID-19疫苗接種規範，相關營業場所的＋所有從業人員皆應接種疫苗2劑且滿14天，復業及新進人員於首次服務前，應同時提供自費3日內抗原快篩或PCR檢驗陰性證明。

若經醫師評估且開立不建議施打COVID-19疫苗證明者，於首次服務前，應提供自費3日內PCR檢驗陰性證明，後續須每週1次自費抗原快篩或PCR檢驗陰性後，始得提供服務。