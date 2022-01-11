南韓一架F-5戰鬥機當地時間今（11）日午後1時46分墜毀在西邊山區，目前尚飛行員下落不明。
綜合韓聯社、南韓合眾國際社（United Press International）、南韓國營廣播電視公司（KBS）報導，墜毀的F5戰機隸屬於南韓空軍第10戰鬥機聯隊，墜毀在南韓西海岸京畿道下轄的華城市山區。
機上只有一名30多歲的駕駛，目前狀況不明。
報導指戰機墜毀沒有另外造成平民傷亡，據信戰機上也沒有搭載彈藥。
京畿道消防防災本部表示，戰機墜毀後一共收到10多起報案電話，一共出動48人、2架直升機及救護車輛等共16台設備前往現場搜救，不過當警消抵達現場時，駕駛並不在現場，推測駕駛在墜機前已逃生，目前警消正在搜索附近山區，但仍無法證實駕駛是否生還。
現場畫面顯示，墜毀的戰機嚴重毀損，只能辨認出部份形狀，機上只裝載一個3.5噸油箱。
南韓空軍指出，出事的F-5E戰機是從位在水原的戰鬥機聯隊起飛後，在上升途中墜毀。
根據韓媒公布的畫面，戰機墜毀的山區不斷竄出陣陣黑煙，遠方道路上看得一清二楚。
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