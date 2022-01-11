勞動部勞動力發展署雲嘉南分署為協助企業缺工及待業民眾順利就職，於農曆年前接續辦理實體及線上計47場徵才活動，釋出逾7500個職缺，工作機會多元豐富，其中不乏資訊軟體、光電、半導體、餐飲及批發零售業等各式求才類型，歡迎有轉職或尋職需求之民眾好好把握機會，覓得好工作過好年。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，受惠金融、外貿及生產等持續熱絡，國內經濟穩定成長，各產業大幅度徵才，因應年節將近產業人力需求高，分署積極辦理47場徵才活動。

此波徵才廠商包括台南紡織、大亞電纜、GPS大廠Garmin、群創光電、茂迪光電、家樂福及雅樂軒酒店等128家企業，提供逾7500個工作機會，其中薪資3萬元以上更超過5000個職缺。

配合年節將近並鼓勵民眾踴躍求職，嘉義就業中心徵才現場推出寫春聯、福氣擴香石手作課程、打卡拍照兌換小禮物及抽獎活動等；台南就業中心提供職涯探索及履歷健檢；劉邦棟鼓勵民眾踴躍參加現場徵才活動，不僅現場工作機會選擇性多，民眾也能跟廠商直接面試，加速成功錄取的機會。