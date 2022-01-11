苗栗建築工人大華與同住胞弟感情不睦，曾揮舞鐮刀以酒瓶擊弟被判5個月確定、被前弟媳小美控告傷害。去年6月間因不滿小美常來探視子女，持鐵鎚要釘死房門，小美攔阻，他竟怒以鐵鎚柄連打她頭2次，弟弟發現阻攔也遭擊頭2次，這對離婚夫妻被打到頭部外傷及腦水腫。台中高分院依重傷未遂罪判大華徒刑2年9月，可上訴。

50歲的大華兄弟感情不睦，同住在苗栗縣頭份，他在2011年10月晚間喝酒後，拿鐮刀撬弟弟房門，弟弟出手阻擋，他揮舞鐮刀、拿酒瓶打弟弟頭部，還拳打腳踢打到頭皮、臉部及頸部挫傷，被依家暴傷害罪判刑5月確定；也曾被前弟媳控告傷害。

大華在2021年6月8日下午不滿小美離婚後仍常來探視小孩，竟拿鐵鎚及鐵釘，要釘死弟弟房門，小美發現攔阻，大華怒以鐵鎚柄部連打她頭部2次，弟弟見濺血出手攔阻要保護前妻，沒想到，大華竟連親兄弟都打，挨鐵鎚柄攻擊2次。

家人聽到爭執聲出面攔阻，並報警處理。大華到案坦承不諱，台中高分院以大華自我控制力不佳，動輒對暴力相向，與胞弟及前弟媳發生摩擦爭執，卻不思理性和平解決，以暴力造成兩人嚴重傷害，依家暴重傷未遂罪判刑2年9月。