被網友封為「兇版李毓芬」的26歲性感辣模陳香菱，因擁有與女星李毓芬相似的甜美臉蛋，及超兇猛的H級好身材，讓她在網路上迅速竄紅，甚至成為知名雜誌的《JKF》的性感女郎。而經常透過社群媒體與粉絲互動的她，近日在IG上PO出熱舞短片替自己的桌曆宣傳，火辣的穿搭也立即吸引網友的目光。

陳香菱近日在IG上曬出一段13秒的影片，讓網友猜猜她在影片中的「終極密碼」，順便替自己的桌曆宣傳。影片中，只見她頭綁著俏皮雙馬尾，身穿一件紅色的棒球外套，裡面則搭配蛇紋比基尼與丁字褲，隨著音樂上下擺動。而比基尼的尺寸疑似太小件，使她熱舞時飽滿雙峰跟著左右晃動，火辣的好身材也一覽無遺，網友看到後被電得直呼「好辣，好好看，正爆的香菱」、「誠意高到爆表」、「好好看的雙馬尾」、「辣爆」，吸引超過2.8萬人點閱觀看。

另外，陳香菱不久前也曾在IG上曬出另一段熱舞影片，同樣讓網友眼睛大吃冰淇淋，當時的她PO文表示「辣妹沒冬天」，並在影片中只穿著超低胸的藍色比基尼，一樣跟著音樂擺動身體，而泳裝胸口及側面鏤空的性感設計，使她一舉一動雙球都不斷晃動，過程中她還不小心走光微微露出胸貼，令網友大噴鼻血，紛紛留言「這身材太羨慕了」、「快掉出來了」、「超辣，美翻了」、「真的辣妹沒有冬天」。