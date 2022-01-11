桃園新屋鐵皮倉庫大火 警消搶救無人傷亡 14:072022/01/11 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市新屋區1間鐵皮倉庫11日下午1時許發生火警。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市新屋區1間鐵皮倉庫11日下午1時許發生火警，桃園市消防局獲報前往，消防隊趕抵，發現燃燒倉庫內堆放的輪胎，目前無人員受傷受困。消防局指出，火勢在1時46分獲得控制。 消防局表示，1時5分接獲報案，1時14分趕抵現場，1時46分火勢獲得控制。出動49名消防員、消防車21輛、救護車1輛，目前還在搶救中。 規模6.0強震 台電：核電與大型電廠運作正常 國立大學化工博士走歪路 進口護髮乳藏46公斤喵喵毒品 #桃園 #新屋 #鐵皮倉庫 #大火 #新屋消防分隊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 欠160萬賭債遭債主強押上車 新北警及時趕到救人 15:542021/12/28 社會 Omicron爆遠親新變種IHU 帶大量突變2特徵被點名 08:432022/01/04 國際 桃園中壢環保回收場大火 從凌晨燒到白天無人傷亡 08:502022/01/03 社會 強風助長火勢 彰化線西布料倉庫陷火海狂燒3小時 12:322022/01/11 社會 屏東九如大火波及20戶1人受傷 九如鄉公所：財損初估至少2、3000萬 18:382022/01/08 社會 南非國會大廈火勢未歇 舊國民議會屋頂塌陷 09:232022/01/03 國際 台南永康新興街連棟民宅傳火警 12:092022/01/10 社會 嚴防Omicron 春節前完成460家防疫旅館通風查核 14:292021/12/29 生活 木棒聯賽46隊參賽 郭泓志引進運科 04:102022/01/06 運動天地 金門暗夜惡火 堆滿瓦斯桶貨櫃屋燒到變形 花4小時才撲滅 13:082022/01/03 社會 南投草屯木材廠竄火苗 警消灌救控制火勢幸未釀傷亡 21:512022/01/09 社會 社會熱門新聞 前國民黨立委龐建國驚傳內湖住家墜樓 當場死亡 - 社會 農曆年前警界高層大風吹 8縣市局長及保警總隊長異動 - 社會 獨》高雄警駕巡邏車身體不適 猛撞路邊4機車唇鼻撕裂傷 - 社會 孕妻酒後半裸陳屍新店摩鐵已相驗 貧窮夫妻悽慘身世曝光 - 社會 妹子緊抱機車騎士挑戰「近垂直」極陡坡 結局讓網喊失望 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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