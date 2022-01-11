桃園市新屋區1間鐵皮倉庫11日下午1時許發生火警，桃園市消防局獲報前往，消防隊趕抵，發現燃燒倉庫內堆放的輪胎，目前無人員受傷受困。消防局指出，火勢在1時46分獲得控制。

消防局表示，1時5分接獲報案，1時14分趕抵現場，1時46分火勢獲得控制。出動49名消防員、消防車21輛、救護車1輛，目前還在搶救中。