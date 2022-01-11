積極為復飛做準備，遠東航空董事長張綱維說，交通部民航局非法禁飛遠航航班，導致公司無以為繼，隨著高等行政法院即將宣判，遠航本月初已召回部分主要幹部，開始籌備重返藍天，並獲得新股東承諾復照後至少導入約2億美元營運資金。

開年以來，遠東航空已有部分主管恢復上班，在符合民航法規定下，已著手進行組織架構的調整，以利復照後更有效率的經營策略，張綱維表示，張綱維說「你們都說我（飛安）有問題，那我就先飛貨機」，強調復照後會先以貨機業務為主，東南亞客運不要，離島若有需求、他有義務，也會願意飛。

由於距離復飛仍需相當時日，遠東航空預計舊曆年後，優先召回遠航「國寶級」的維修團隊，先求穩、再求以貨運為主軸的營運目標，他相信高等行政法院能依法秉公，再給遠航及所屬員工浴火重生的機會。

張綱維表示，遠航沒有積欠員工薪資或遣散費，以及乘客機票錢。至於債權銀行合作金庫拍賣遠航擔保品的資產，使得2021年遠航帳上增加5億多元獲利，轉列股東權益淨值從10億左右增為15億多。

張綱維表示，事實證明遠航絕無檢察官所稱非法貸款，擔保品價值遠超過貸款金額。如龍江路遠航員工宿舍以4.8億標出，遠高於合庫估價1億多元；館前路「遠航大樓」1至3樓以3.3億元標出，高於底價約4成。目前遠航對合庫負債已從22.5億元減至10億元左右，剩餘債務他將與合庫協商正常還款，避免資產因被拍賣而低於實際市值。

張綱維強調，要遠航「書面表達停業」是民航局2019年12月12日行政指導會議的結論，遠航與他都沒有接受，更何況行政指導本來就不具法律之強制性，主客觀遠航請求「暫停部分航線」，那來未經預告停業之事實？

張綱維說，交通部明知遠航國內航線市占率達37％的重要性，日前向高等行政法院提出的答辯狀，將民航局於2019年12月13日起禁飛遠航班機，導致5百多消費者、其後更有13萬8768萬名訂位及購票旅客權益受損，乃至上千名員工失業歸責於遠航。