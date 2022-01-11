台中市長盧秀燕拿起鳳梨釋迦與臉部相比，消費者享用之前，別忘了先和自己拍照打卡，好吃營養又能拍出美美的照片。（盧金足攝）

台中市府與台東縣府在雙城友好基礎下，今日由盧秀燕與饒慶鈴合體行銷鳳梨釋迦。（盧金足攝）

「挺農民、拚經濟不分縣市」，台中市長盧秀燕說，受疫情及外銷受阻雙重因素影響下，大家要不分彼此團結在一起。（盧金足攝）

化身最佳推銷員 盧秀燕大賣台東鳳梨釋迦3萬多斤

台東鳳梨釋迦正值產期，以往外銷為主，年產值近50億元，受疫情及大陸禁止台灣釋迦進口影響，須開拓內需市場，台東縣長饒慶鈴11日來台中行銷，在市長盧秀燕號召之下已賣出3萬斤，還拿起碩大鳳梨釋迦與臉部相比，消費者享用之前，別忘了先和自己拍照打卡，好吃營養又能拍出美美的照片。

盧秀燕表示，鳳梨釋迦是很嬌貴的水果，運送上也要多注意，去年來台中銷售獲得廣大市民喜歡，讓台中市民享受物美價廉的好水果。

饒慶鈴說，去年鳳梨釋迦開賣有點阻礙，她打電話拜託盧秀燕，「在盧市長的推薦之下，金口一開，銷量衝高到16倍之多」，台東鳳梨釋迦外銷品質好，農友「顧得非常好，都頭好壯壯」，過年期間是年節送禮的熱銷水果。

盧秀燕強調，鳳梨釋迦是國內在地優質農產，台東縣府團隊相當積極，不斷開拓內需市場去年台中市各界協助購買總共達成5萬斤的銷量，是最佳銷售代表，今年行銷管道更全面已進入家樂福、全家及全聯等各大通路，讓市民更容易品嘗台東在地鳳梨釋迦酸甜好滋味。

「挺農民、拚經濟不分縣市」，盧秀燕說，受疫情及外銷受阻雙重因素影響下，大家要不分彼此團結在一起。

饒慶鈴指出，鳳梨釋迦香甜與鳳梨果酸的「台東綠寶石」鳳梨釋迦正值產季，今年冬天鳳梨釋迦銷售面臨極大挑戰，感謝盧秀燕再次大力相挺。

台中市府與台東縣府在雙城友好基礎下，今日由盧秀燕與饒慶鈴合體行銷鳳梨釋迦，奧運金牌好手郭婞淳拍攝影片相挺，包含奧運輕艇國手張筑涵、台中成棒隊及2021木蘭聯賽冠軍台中藍鯨隊成員等也一起挺農民、拚經濟，鼓勵民眾支持國產優質鳳梨釋迦。