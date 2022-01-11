群益投信11日舉辦2022年首季台股投資展望，群益投信創新科技基金經理人黃俊斌點出，升息、通膨、疫情為三大變數，目前普遍預估Fed今年將升息3次，整體決策過程還在可控範圍，只要與市場適度溝通、反應過後，不確定因素消散，台股還有向上空間，不必把升息當作洪水猛獸。

疫情部分，雖然Omicron變種病毒來勢洶洶，不過，從美就業數據亮眼，以及ISM數據顯示供應鏈瓶頸略有緩解，對經濟影響不大，其主要干擾在於讓製造需求轉往服務需求的時間點往後遞延。

就以往經驗分析，預期製造需求高峰還沒到，重點將觀察美零售銷售數據，為牽動半導體產業的關鍵指標，公布數據樂觀，依然抱持正向看待，最新數字15日公告，研判不會太差，有利台股相關供應鏈業績表現。

整體來看，半導體產值成長率每年約13.7％，含金量提高，WFH需求雖然退燒，TV、NB出貨回歸穩定，但高階TV、高階NB需求仍強，各裝置中的半導體含量增加，而5G、AI、HPC、電動車等應用需求維持強勁數位轉型，以及5G帶動規格改變，加上電動車、ADAS逐漸普及等車用新增需求，對晶片需求將快速增加。

以產值貢獻來看，2019～2022年年複合成長率（CAGR）約14％，成長幅度不減反增。

此外，黃俊斌認為，台灣半導體產業仍有兩大利多加持，包括蘋果晶片發展重心移往M系列，有機會率先導入3奈米製程，且AMD、英特爾下半年積極發布新產品，高速傳輸也帶動USB 4.0需求。

第二，全球電動車市場滲透率比原先預期更快，矽晶圓大廠SUMCO即看好未來需求，在電動車高速成長下，有利半導體需求提升，產業長線趨勢向上。