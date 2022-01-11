161音樂教室-六甲情歌

用音樂教化人心，法務部矯正署台南第二監獄委由資深音樂工作者黃聰典創作南二監「六甲情歌」，選出4位音質優美的收容人來詮釋這首歌，今天正式發表，歌詞中「啊～六甲情歌 啊看著彼邊的山 月娘出來我想要講乎恁聽 阮要改過用心向前行…」，觸動收容人與家屬的心。

這首「六甲情歌」，由資深音樂工作者黃聰典作詞、作曲， 他深具愛心及耐心，以過往任職矯正機關的經驗，從收容人的角度，將情緒及心靈寄託於窗外的山巒、月亮，舖設出柔美動人之樂曲，歌詞字字反映出收容人對過去行為的懺悔及對未來改過自新的決心。

南二監典獄長李進國表示，音樂可以撫平心靈的創傷、舒緩情緒，深具教化功能，因此南二監極力推廣相關課程。本次為將「六甲情歌」完美演繹，特別舉辦比賽，選出4位音質優美的收容人來詮釋這首歌，歷經MV拍攝、錄音、後製等艱辛的程序，得以正式上傳YouTube發表。

李進國表示，這首歌藉由收容人自己的歌聲，唱出對過去的悔悟、對家人的思念以及對未來的自我期許，期望這首MV能將對未來希望的憧憬、對人真愛的傳遞、對自己信心的構築及幸福感的維持傳達到社會每一角落。

南二監表示，為提供正向的力量，11日起將「六甲情歌」的單曲及二胡演奏版MV同時發表於YouTube開放網路平台，讓社會大眾也可以閱覽及收聽。