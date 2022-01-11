新冠肺炎本土疫情升溫，中央流行疫情指揮中今起實施長程航班落地採檢新制，包括歐美、中東等地入境的旅客都需公費採檢，將防線拉到國門第一線。截至今日上午，共有217名乘客接受採檢，共17人檢出陽性。

昨指揮官陳時中宣布，包含歐美、中東、紐澳等地入境，抵台時必須落地公費核酸檢驗。檢驗陰性者可搭乘防疫計程車前往旅宿完成隔離，陽性則由救護車送往專責醫院。機場動線完全隔離，採檢結果出爐前，旅客不能到入境的門，希望把防線從過去集中檢疫所拉到國門第一線，相信會有很大比例在這一關被檢出，減少通關防疫計程車、保全、機場清潔員、手推車人員以及防疫旅館等工作者的染疫風險。

落地檢驗資料。(指揮中心提供)

陳時中表示，今日入境的219人中，有217人接受落地採檢，另2人有1人是上機前有疾病，到醫院再採檢，另1人則是從本來的高風險國家入境，仍到檢疫所採檢。

截至上午，共有5航班入境，總乘客數為219。在接受落地採檢的217人中有17人確診，陽性率為7.8%，每班確診人數為4、3、0、5、5。陳時中表示，今日下午還有3班航班要來，明日中午將一併報告。