面對年底台中市議員爭霸戰，國民黨及民進黨兩黨均朝議員過半努力。(陳世宗攝)

民眾黨及時代力量以在市議會成立黨團為首要目標。(陳世宗攝)

民眾黨及時代力量以在市議會成立黨團為首要目標。(陳世宗攝)

中二選區立委補選藍綠陣營空前激戰！面對年底台中市議員爭霸戰，國民黨及民進黨兩黨均朝議員過半努力，民眾黨及時代力量以在市議會成立黨團為首要目標，至少要拿下3席議員席次，無黨亦面臨四大政黨的四面夾殺，年底市議員逐鹿戰五分天下，各路人馬正積極醞釀備戰中。

第三屆台中市議員65席中，藍營有32席、綠營26席、親民黨1席、無黨籍6席，藍營透過合縱連橫策略運作下，由藍營的張清照、顏莉敏拿下正、副議長寶座，面對4年一次的大改選，張、顏兩人年底又將面臨新挑戰。

中二選區立委補選後，民進黨士氣如虹，綠營本屆有26席市議員，除部分將交棒由下一代傳承政治薪火外，泰半都將參選連任，民進黨下一屆將提名35席，目的就是要市議會過半，力拼35席全上，進而拿下覬覦多年卻屢攻不下的市議會正、副議長寶座。

「世事如棋、乾坤莫測！」綠營在中二選區立委補選是大綠、小綠攜手合作，但市議員選戰卻是山頭林立、派系分明，除大綠分為新潮流、正國會、英系及蘇系外，年底還有同性質高的基進黨、時代力量等，新秀強敵環伺，加上民眾黨將提名9席，對藍營也有被蠶食鯨吞的潛在危機。

市議員選戰藍綠爭過半