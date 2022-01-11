本土疫情恐再起，民眾擔憂防疫旅館可能成為防疫破口，中原大學電機系與商設系產品設計組學生合作開發「防疫自走車HAI Robot」，運用AloT技術降低防疫旅館風險，贏得全國微控制器應用大賽「盛群盃」金牌肯定。

防疫旅館爆發群聚感染，呈現旅館人員近距離接觸入境者的高風險。中原大學電機系、商設系學生設計一款防疫自走車HAI Robot (Hotel AI Robot)，在不需要面對面接觸的情況下，透過機器人量體溫、觀測隔離者及語音互動等任務，在預防病毒擴散的同時，也能掌握每位隔離者的健康狀況。除可藉此做為防疫旅館的最佳輔助，亦可以拓展至公共場所輔助防疫或居家照護。

中原大學電機系四年級學生李懿軒、蕭博元、曾于修、施俊廷等人，在廖裕評老師指導下完成HAI Robot各種功能的程式撰寫與整合，包括：循跡、遙控、體溫量測、影像傳輸、語音互動，並且製作手機APP及車體內部構造。商設系產品設計組施昌甫老師則指導商設三的王渝婷同學完成車體外殼設計與製作。

電機系廖裕評老師表示，HAI Robot可藉由循跡功能自行移動到隔離者的房間，再經由遙控就定位，近距離量測隔離者體溫，用鏡頭觀察隔離者並透過學生自行開發的APP做監控，也能跟隔離者語音互動，排解煩悶情緒，學生對防疫旅館管理提出優化解決方案，值得肯定。

「好的產品還需要有美好的外觀，才能受到消費者青睞。」這款防疫旅館自走車外型圓潤、顏色清新，光看就覺得十分療癒。學生團隊表示，考量到正在隔離檢疫的人會比較煩悶、壓抑，因此HAI Robot不像一般機器人有稜有角、無法親近，而是採用圓形主體，給人親切和善的感覺，顏色選擇淡綠色，讓人平靜，希望隔離者的心情也能跟著放鬆。

盛群半導體(HOLTEK)為培養理論與實務並重之微控制器應用專業技術人才，日前舉辦第十六屆「盛群盃」大賽，中原電機與商設學生以「防疫自走車HAI Robot」榮獲「創意產品設計組」金牌及「無線創意應用獎」，抱回逾10萬元獎金。