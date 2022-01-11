宜蘭縣增加6處第3劑疫苗的快打站，讓民眾可以隨到隨打。（宜蘭縣政府提供／李忠一宜蘭傳真）

中央流行疫情指揮中心日前宣布，疫苗第3劑施打間隔縮短為12周，宜蘭縣政府為防堵疫情的擴散，新增6處第3劑快打站，讓民眾可以隨到隨打，呼籲民眾積極接種疫苗；尚未接種第1、2劑的民眾可到合約醫療診所預約施打，1月31日前還能獲得200元超商禮券。

宜蘭縣衛生局長徐迺維表示，宜蘭縣目前有99個本土個案，宜蘭縣與北部往來密切，我們必須非常警戒，不能掉以輕心；宜蘭縣第1劑疫苗涵蓋率達78.4％，估計約有7成縣民完成第2劑施打，可施打第3劑的民眾目前約有8.7萬至9萬人。

因應疫苗時效與病毒變種，宜蘭縣增設6處第3劑快打站，包括宜蘭火車站行口廣場、宜蘭市慈濟接種站、羅東鎮農會、員山慈惠寺、五結鄉慈濟接種站、冬山鄉鹿埔接種站，可攜帶健保卡、疫苗接種紀錄卡前往施打，疫苗以莫德納、BNT為主，快打站開站時間等資訊可參考縣府衛生局網站（https：／／www.ilshb.gov.tw／）。

為提高民眾接種意願，尚未完成第1劑或第2劑疫苗施打的民眾，與合約醫療院所預約後，依照排定的時間、地點前往施打，在1月31日前，還可以額外獲得200元超商禮券，縣府請民眾踴躍接種。

宜蘭縣最近的大型活動是農曆過年期間舉辦的「歡樂宜蘭年」，文化局表示，歡樂宜蘭年會依據中央流行疫情指揮中心規定滾動式調整，會場會設單一出入口量測體溫、消毒，全區禁止飲食，也會在1月24日前擬定歡樂宜蘭年除夕守歲的防疫計畫。

縣長林姿妙表示，針對第3劑疫苗縣府增加6處快打站，讓民眾可以隨到隨打，也呼籲還沒施打第1劑、第2劑的鄉親，盡快向醫療院所預約施打，以提高群體保護力，面對疫情我們沒有輕忽的本錢，盼鄉親做好防疫工作，以保障自己保護別人。