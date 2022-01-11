中州科大烏干達籍學生不會中文就到台灣，導致無法學習，最後還淪為在工廠超時工作的學工，引發社會關注。教育部今天表示，將規華華語先修制度及設置國際專修部兩項措施，讓大學在國際招生上能夠質量俱進，同時維護境外生權益。

教育部表示，境外生經大學招生錄取後、入學修讀學位前，如果華語或英語能力未達一定條件（相當於A2），由大學統一安排華語先修課程，通過華測A2後，方能接續於學系或國際專修部修讀專業課程。

其次，教育部也會鼓勵大學設立國際專修部，以專班方式提供華語先修生銜接攻讀學位的另一項選擇，透過校級整合的實務／技能導向課程設計、安排具經驗及專業的教師進行教學、專責人力協助學習及生活輔導等措施，讓境外生持續提升華語能力、厚植專業技能，畢業後能投入國內重點產業服務。

教育部也會針對能夠安排統一的華語教學或辦理國際專修部的大學，在開辦經費、招生名額、簽證作業、師資質量、華語檢測、修業規定等方面，提供相關彈性措施，以利學校招生育才。

為確保學校招收境外學生之教學品質，教育部108學年度第2學期起，將一般境外學生受教品質納入專科以上學校學生受教權益專案查核指標中。教育部部辦理專科以上學校學生受教權益專案查核作業時，併同查核學校之一般境外學生受教情形。另為避免發生「假學習，真工作」之情事，新南向產學合作國際專班自106學年度專班開辦起，即啟動查核作業。

教育部指出，108年起已成立跨部會輔導大專校院招收境外學生專案小組。如有發生學生權益遭到不法侵害，教育部部迅速查處不護短。有疑似勞動權益受損情事，移請勞動部協處。經綜合查證後，依情節輕重，給予學校嚴厲處分。除禁止招收境外學生或扣減獎補助款外，情節嚴重者，更將學校列為專案輔導學校。如有違反刑事等法令，則移請檢調偵辦，杜絕不法之情事。