農曆年前各地都開始要放長假，大陸水泥量價持續偏低，業績動能減弱，今日水泥族群人氣低迷，台泥(1101)、亞泥(1102)勉強守在平盤上方，漲幅在0.1~0.4%，嘉泥(1103)、信大(1109)則是收黑。

大陸能耗雙控及限電政策各地不同，西進水泥業2021年全年度營收表現也不同，台泥(1101)、亞泥(1102)分別年成長1.07％、14.25％，不過，信大(1109)年減2.6％。

大陸華南、西南地區調控力道較大，台泥業績受到波及，還好台灣市場水泥及預拌混凝土業績成長，台泥2021年合併營收1070.44億元，小增1.07％。

大陸華中地區受限電影響不大，因此亞泥大陸地區對合併營收的貢獻度仍穩，亞泥2021年合併營收893.94億元，年成長14.25％。

信大水泥在大陸區只有南京廠，受到限電衝擊比較大，2021年的合併營收73.78億元，年減2.6％。

最近一個月中國大陸水泥價格跌多漲少。水泥經歷去年9月、10月暴漲，步入淡季跌幅較大，但絕對價格仍高去年同期，由於步入冬季，加上農曆春節來臨，預期農曆年前，水泥量、價持續偏低，將呈現淡季表現。