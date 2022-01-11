罷昶與中二選舉結果9日出爐，國民黨大敗，對此，心理醫師沈政男認為，還好2022國民黨還有藍委蔣萬安、新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕，而他們跟黨主席朱立倫或者現在的國民黨，不能畫上等號。

對於這次的補選，沈政男今（11日）在臉書解讀，拿出2020那次來比較就很清楚：那時前立委陳柏惟對上國民黨候選人顏寬恒的得票比例，跟這次補選差不了多少，然後拿四大公投來看，也是如此，這代表這一局，與其說是民進黨台中立委當選人林靜儀，不如說是總統蔡英文的局，2020是蓋給抗中保台，至於四大公投與補選，則是蓋給防疫有成。

沈政男直言，否則2020立委選舉，為什麼當時不讓林靜儀來選區域，甚至連不分區都沒有連任？林雖然一開始是蔡英文親自拔擢，後來形勢比人強，要選的人太多，也只好暫時離開權力核心。

對於林靜儀勝選，沈政男稱，有人說，罷免陳柏惟是亂搞，這次林靜儀能夠勝利，正好證明中二選區沒有胡亂罷免，而是大家真的對陳柏惟個人有所不滿，否則，林靜儀也不會當選了。

沈政男指出，2020民進黨把中二選區讓給陳柏惟，其實就跟把中正萬華讓給林昶佐一樣，都是經營側翼的作法，而功用就是鞏固深綠板塊。結果民進黨就在陳柏惟與林昶佐身上踢到鐵板了，因為靠意識型態當選，本身沒什麼料，久了就會被看破手腳，或者越來越激進，繼續操弄抗中保台那一套。林昶佐只差一點就會被罷免，未來想必會更改問政風格，只是2024恐怕就沒機會了。

雖然國民黨大敗，沈政男則認為，還好2022國民黨還有蔣萬安、侯友宜與盧秀燕，而他們跟朱立倫或者現在的國民黨，不能畫上等號。或許有人擔憂中二補選失利恐衝擊盧秀燕連任，雖然對盧是有衝擊，但因為領先很多，暫時也改變不了大局。

沈政男強調，2022朱立倫最該著墨是桃園，當然雙竹合併以後也是另一個戰場。朱立倫認為最近這幾戰都是完成前任交辦事項，這點其實有幾分道理，只是朱要做出什麼，恐怕要趕快擬出戰略。