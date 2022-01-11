疫情席捲全球，引發家用固網申辦熱潮，根據NCC統計截至2021年11月底，全台固網用戶數突破623萬大關，較去年同期激增31萬用戶，其中，有線電視寬頻拿下超過22萬新用戶、佔新增數7成以上，為歷史新高。中嘉寬頻年營收、用戶數、新用戶ARPU等三大營運指標，年增皆繳出10％以上的亮眼成績，尤其在寬頻用戶數成長部份，更以連續二年達雙位數，傲視同業。

中嘉寬頻行銷副總顧景琪表示，近年中嘉寬頻落實以消費者為先的經營理念，歷經網路品質的優化與品牌再造，讓消費者看到我們的真實力，也提高了對我們品牌的好感度，疫情催化了中嘉努力的成果，謝謝消費者的支持，中嘉會持續努力為大家提供高速穩定的網路，實踐企業願景-方便你的生活連結、豐富你的娛樂享受。

新冠肺炎催化全球數位轉型，不僅產業運作模式改變，也推動消費者「個人數位轉型」。大眾工作與購物方式被迫轉至線上，原本家中網路用途僅是偏用於閒暇上網、追劇或是手遊的娛樂性質，亦隨疫情警戒升級，而延伸到滿足視訊會議、線上活動的重工作生產力性質。

消費者對網路品質的要求也從低速率或手機上網即可負荷的「輕量級」，轉而提升到重連線品質與速度的「重量級」需求。因應此生活型態的巨大轉變，家用寬頻擁有的連線穩、速度快優勢，也重新被消費者看到，並於去年第二季起，引爆一波申辦熱潮。2021年，全台前三季的家用寬頻新申辦數就遠勝2020全年，其中有線電視寬頻用戶已超過200萬大關，強勢瓜分固網寬頻市場。

寬頻暨有線電視龍頭中嘉寬頻近年來致力品牌轉型，以高品質、高性價比的寬頻產品形象成功吸引消費者，2021年加上疫情助攻，全年營收成長率突破雙位數，分析其成長動能除了來自於寬頻業務的用戶數增加外；另受惠於超高速寬頻上網與多樣化的資費方案大受市場歡迎，提升消費者申辦意願，拉抬新用戶貢獻度較去年大幅提升超過10％，以亮眼數據傲視群雄。

中嘉寬頻秉持消費者為先的經營理念，洞察使用者在家中的上網需求，推出適合的資費方案，獲得市場熱烈回響，尤其在疫情期間，居家上班的小資族與年青學子們急需購買筆電因應線上工作與學習，中嘉迅速推出獨家筆電方案因應，提供最貼心的解決方案，刺激申辦量，使筆電案強佔整體家電銷售的25％。不僅如此，中嘉寬頻於去年第三季，乘勝追擊，貼心再進化，推出業界首創商品1＋1自由配，將商品的選擇權交還給消費者，精心規劃多款熱門產品清單，讓消費者自由選，不論頻寬、產品皆可任意組合，於後疫情時期再次吸引消費者搶辦。

為了提供給用戶更用更好的上網體驗，此外，中嘉年年大手筆投入網路建設，其成效逐漸展現，2021年在五大都會區曾獲國際權威測速單位Ookla旗下Speedtest®認證下載網速第一，其中基隆、新北地區更蟬聯全年第一，以國際公正第三方真實數據，力甩一般民眾對有線電視網路過去的刻板印象。