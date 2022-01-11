中央流行疫情指揮中心11日公布國內新增70例COVID-19確定病例，分別為12例本土個案及58例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為6例男性、6例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲。

指揮中心表示，今日新增境外移入個案為27例男性、31例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國（27例）、英國（4例）、印尼、菲律賓及澳大利亞（各3例）、阿拉伯聯合大公國、比利時及加拿大（各2例）、卡達、德國、柬埔寨、泰國、哥斯大黎加、中國、愛爾蘭、越南、西班牙及巴西（各1例）移入，另2例調查中。入境日介於去（2021）年12月9日至今（2022）年1月10日。

指揮中心統計，截至目前國內累計5137738例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含5118167例排除），其中17463例確診，分別為2762例境外移入，14647例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計114例移除為空號。2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。