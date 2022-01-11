士林地院法官宿舍上月21日遭竊，檢警逮捕40歲張姓主嫌以及一對夫妻檔，為了追查贓物去向，警方借提張嫌並搜索住處，發現張嫌將偷來的物品當作禮物送給妻子，發現女法官遭竊的一副太陽眼鏡，但1萬多元的金飾仍不知去向，警方懷疑已被銷贓變賣，將繼續追查流向。

張嫌行竊後躲藏在大同區一處日租套房，上月27日遭逮，另外還有一對夫妻檔，他們坦承拿到信用卡後，盜刷數千元遊戲點數，但否認變賣金飾，不清楚贓物的下落，檢察官諭令限制住居。張嫌拿走筆記型電腦、金飾，警方已尋獲筆電並發還給法官，至於金飾部分，張嫌則支吾其詞。

警方日前借提到張家搜索時，張妻拿出很多飾品，但都價值低廉，聲稱是先生送她，不清楚來源，僅其中一副太陽眼鏡，警方發現是女法官失竊物品，其餘不值錢的飾品則找不到失主。張妻聲稱，先生偶爾返家，會帶回一些飾品當作是禮物，警方研判，張嫌會將值錢的物品變現，所得當作是生活費，其餘沒價值的贓物則帶回家暫存。

竊案發生在重慶北路一處法官宿舍，同棟女法官傍晚返家，發現門鎖遭電鑽破壞，但竊賊並未進入屋內，反而是稍晚返家的女法官赫見屋內被翻箱倒櫃，損失筆記型電腦、金飾和信用卡，警方為了調查贓物去向，借提張嫌搜索位在新北市的住處，仍無法找到失竊的金飾。