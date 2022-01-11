第45屆台日經濟貿易會議今天舉行，日本台灣交流協會會長大橋光夫表示，期盼台灣能儘早跟上歐盟及美國腳步，依據科學證據及國際標準處理福島五縣食品。對此，台灣日本關係協會會長邱義仁回應表示，開放福島食品沒有時間表。

大橋光夫今天在第45屆台日經濟貿易會議開幕致詞時表示，台灣對日本福島等食品管制措施，從科學依據和國際標準角度看存在不少疑問，期盼台灣能依據科學證據及國際標準處理福島五縣食品。

邱義仁今天在開幕式後接受媒體聯訪表示，開放福島五縣食品並沒有時間表，他也不確定會中會不會談？要談多久會有結果？

媒體詢問日方對此議題態度是否很強硬？有無遭受到日方的壓力？邱義仁否認日方態度強硬，強調日本多年來關注此議題，都是講求科學證據與國際標準。這議題日方已經提了很多年，台灣方面也一直有向日方說明，要以保護國人健康為原則，也會以科學證據與國際標準處理。

邱義仁在開幕致詞中提到希望日方支持台灣加入CPTPP，他說，日方已提過很多次，CPTPP採高標準，他們會按既有方式去討論和審查查，由於CPTPP採共識決，需要各國一起討論，當然，輪值主席國或副主席會比較有機會與其他會員國接觸說明，甚至遊說。

外交部發言人歐江安今天則是重申，對日本食品進口議題，外交部的一貫立場是尊重並配合食安主管機關的專業判斷，在確保民眾食品安全的前提下，依據國際規範及科學證據，並參考其他國家作法妥善處理，外交部會積極建構台日雙方對話平台。