德國反禁藥組織（NADA）日前強烈呼籲準備參加北京冬奧的運動員別吃中國肉品，以免攝取到「瘦肉精」違反禁藥規定。而中國官媒去年3月也曾揭露河北養殖戶違禁使用「瘦肉精」達十年之久。

法新社報導，德國反禁藥組織10日在業務通訊中呼籲將參加北京冬季奧運的運動員，不要在中國食用肉品，以免攝取到肉品中俗稱瘦肉精的類固醇「克倫特羅」（clenbuterol）。

這種類固醇是用來讓牲畜在屠宰前增加瘦肉、減少脂肪。

據報導，反禁藥組織長久以來都有提到中國產製肉品受克倫特羅污染的風險，不過近期沒有傳出相關案例。

不過，中國中央電視台在2021年3月15日國際消費者權益日當天曾揭露，每年大約出欄70萬隻羊的重要肉羊產地河北省滄州市青縣，有養殖戶違禁使用萊克多巴胺、沙丁胺醇和克倫特羅等瘦肉精，持續銷往多個省市約達10年之久。

據報導，中國在2002年就明令嚴禁瘦肉精作為獸藥和飼料添加劑，雖然青縣相關部門一直嚴查違規添加瘦肉精，許多養殖場的大門上都有監管部門醒目張貼的「禁止使用瘦肉精」告示，但實際上養殖戶都有各種管道事先得到消息，提前應對。

報導引述一名當地業者表示，曾接獲電話通知會有檢查，「像我們這有的時候來查了，村支書都通知。如果是市的來，他先給縣通知，一級一級都有通知」。

綜合陸媒當時報導，在上述情況被揭露後，河北省滄州市連夜展開瘦肉精羊肉問題調查，涉事企業負責人隨即

被控制；中國農業農村部也發出公告，表示會展開為期3個月的「瘦肉精」專項整治行動。（編輯：繆宗翰/李雅雯）1110111