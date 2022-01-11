澎湃新聞11日刊出復旦大學朝鮮韓國研究中心主任鄭繼永於復旦大學國際問題研究院7日發布的《變局與謀局：復旦國際戰略報告2021》內的文章指出，2021年朝鮮半島出現與過去不同兩個極端：一是內部關聯性越來越大，二是受外部影響越來越大。外部原因有二，一是新冠疫情帶來經濟社會衝擊，二是中美過度競爭帶來涉及效應。在縱橫兩類因素交叉影響下，產生了朝鮮半島特徵景象，歸結於三類詞語：一是朝鮮半島出現「無戰」「無和」「少互動」明顯特徵；二是較勁式競爭加速，半島問題主導權、主動權、主體性之爭更加激烈；三是無論南北韓，都出現其他地區一樣的「內捲」，現成熱點的終戰宣言，最符合中國一貫立場，有助於實現半島的長遠和平與穩定。

鄭繼永指出，推動終戰宣言落地，是文在寅政府2021年的外交重頭戲。這一問題能否取得進展，取決於朝韓美中四方態度。

北韓的態度。早在2018年板門店南北首腦會談時，金正恩聲稱，如果能夠確保互不侵犯，則無需擁有核武器，並提出了包括終戰宣言在內的實現半島和平的兩個條件：一是美國放棄對朝敵視態度。二是不對朝搞雙重標準。然而，到目前為止，北韓提出的兩個條件，美國完全無視，而韓國文在寅政府也因沒有主導權，不可能說服美國，更不可能說服北韓。因此，雖然韓國政府多方呼籲簽署終戰宣言，甚至提出可以搞一個政治性的宣言來終止朝鮮半島上的戰爭狀態，但北韓卻視之為空洞無物之舉，一個沒有美國實質性認可的終戰宣言沒有意義。

鄭繼永稱，韓國的立場。

韓國最為積極，一是文在寅政府視之為最重要的政治遺產，加上2018年和平之春發酵效應，韓國政府希望能在2022年5月任期結束前完成終戰宣言。二是目前大選選情的推動。如果能夠推動終戰，無疑是對李在明等希望在朝鮮半島實現和平與穩定的政治人物的選舉助力，也是確保這種南北關係狀態能夠維繫的政治保障。因此，為推動終戰，韓國採取了三個方面的措施，即協調美國、求助中國、期待北韓，以穿梭外交的方式在中美之間開展外交活動，並尋求日俄甚至歐洲國家等的理解與支持。

鄭繼永指出，美國的立場。拜登政府上台後，為拉攏韓國，對於韓國的需求自然不能不表示立場。因此，美國公開層面上表示支持實現終戰，但實際上卻非常警惕韓國的這一做法。因為終戰的實現，必將帶來聯合國軍司令部的解體、駐韓美軍地位的變化、戰時作戰指揮權移交的實質性加速，最終導致美國在朝鮮半島甚至東亞地區軍事存在的顛覆性變化。美韓在終戰問題上，時機、條件與觀點幾乎都不在一個頻道，但美國又不能公開反對，只能採取「怠工」策略，不僅指使美韓國內大搞反對指責，政府層面只說不做。同樣，美國更擔心的是終戰的環境「更有利於中國」，尤其是不利於美國圍堵中國的戰略前景。因此，美國家安全顧問蘇利文就指出，美國對於終戰有自己的條件，但目前的「現狀」美國並不滿意，不僅繼續以「無條件」恢復對話冷落北韓，還追加了對北韓制裁。

鄭繼永表示，中方的立場。終戰宣言最符合中國一貫立場，因有助於實現半島長遠和平與穩定。首先，由於中國是韓戰停戰協定簽字國，也是戰爭主體之一，終戰宣言當然離不開中國，更不可能如美國所願甩開中國。美國雖然不願意韓國在此問題上與中國接近，但這是朝鮮半島的現實。

其次，終戰宣言有助於中國新外交主張的申張。東北亞命運共同體中，任何一方都不可能被孤立開來討論和平、穩定與發展，終戰宣言是讓北韓融入國際社會的重要開端，不可或缺。

再者，終戰宣言目前的關鍵不僅僅是核問題，安全與發展問題同樣重要。客觀地講，目前局面不是北韓要攻擊美國，而是北韓在安全上處於美國的絕對劣勢之下。在此情況下，討論終戰才更有利於核問題解決，而不是以解決核問題為前提再討論終戰。

第四，終戰問題有利於韓國等重要國家發揮主觀能動性，破除目前美國設定的「二者選一」難題。如果能取得進展，無疑是對當下國際局勢解決範式的創新。