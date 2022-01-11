2021年10月我間接獲英國環境正義基金會(Environmental Justice FoundationEJF)函送報告指控「Wasana NO.66」漁船經營者疑有扣留漁工薪資、簽約時妨礙漁工確認內容及言語暴力等情形，經漁業署調查確認該船為斯里蘭卡籍漁船，非由台灣人經營之外國籍漁船，台灣並無管轄權限。

農委會漁業署表示，在接獲EJF關於「Wasana NO.66」漁船經營者疑有扣留船員薪資、船員僱用期間疑有遭受簽約時妨礙漁工確認內容、被要求支付保證金、被迫做義務外之工作、肢體及言語暴力、不適當食物及飲水、休息時數不足等疑似強迫勞動情形，即進行相關調查瞭解。

漁業署指出，該船先前為由台灣人所投資經營的巴拿馬籍漁船，原船名為「Chun Kuo 66(中國66號)」，已於2019年1月間出售並廢止原投資經營許可，該船籍目前登記在斯里蘭卡。另經比對EJF提供資料，受訪船員僱用區間在2019年9月至2020年11月間，已非屬台灣人經營投資期間登船僱用，且自2019年迄今均無進入台灣港口紀錄。

漁業署強調，由於該船非台灣管轄，亦非台灣人投資經營，且從未停靠台灣港口，基於維護外籍船員立場，已請外交部轉知所屬船籍國(斯里蘭卡)進行檢查。