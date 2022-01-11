2021年最夯的話題除了疫情，大概就是「投資」。據壽險業者初步統計，2021年投資型保單新契約保費應逼近5800億元，創此保單在台推出20年來的新高銷售量，且因投資型保單熱銷，推升壽險新契約保費在2021年重返兆元規模，全年估有1兆500億元左右的新契約保費，其中投資型占率逾54％，創14年來新高占率。

看見資產價格瘋漲，保單預定利率0.75~1.75％，宣告利率2~3.3％，可能已無法滿足保戶，因此2021年固定利率保單及利變壽險保單新契約保費都大幅衰退，一枝獨秀就是投資型保單，訴求專家代你看盤操作，還有月月撥回現金，只要基金淨值在10美元以上，現在領的都是多賺的，將資本市場的榮景先預收進口袋。

因此2021年每個月投資型保單新契約保費，都占整體新契約保費50％以上，甚至一度飆上59％以上，即便去年5月疫情警戒提高到三級以上，都沒有阻擋投資熱情，去年5、6、7月投資型新契約保單占率，分別有59％、55％及59％，雖然8月之後部分公司有意降溫投資型保單，但每月銷售量依舊都在5成以上，堪稱2021年最紅且買氣最持久的保單。

據壽險業統計，12月投資型保單約有480億元以上的新契約保費，其中如國泰人壽有115億元、富邦人壽有78億元，另外如法國巴黎人壽、安達人壽、安聯人壽等，都有45~63億元不等的銷售量。

2021年全年投資型保單新契約保費估在5780~5800億元之間，創2002年投資型保單在台問世以來的最高銷售量，且較2020年成長近70％，而去年最熱銷款即月月撥回類全委投資型保單，靠著年化撥回率5％，有些會有額外撥回，戰勝其他保單。

同時2021年投資型保單占整體新契約保費約54~55％左右，亦是2007年之後，即金融海嘯打亂連動債投資型保單買氣後的新高占率。

2020年壽險市場因利率急降、最低死亡保障門檻等新制上路，全年新契約保費僅9168億元，創12年新低，2021年靠著投資型保單，新契約保費重返兆元規模，雖仍是10年來的次低，但已較前年成長15％左右。