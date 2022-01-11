南投縣議員葉仁創表示，將了解並協助改善林小妹一家生活狀況，強調林小妹一家經濟狀況沒有外界傳聞的那麼差，金錢與物資的部分呼籲民眾不要再樂捐。（吳建輝攝）

林小妹的阿公握有可觀存款，加上國姓的住家周邊就持有約4分的土地，但因為傳出林阿公與林父相處不睦，加上老人家住習慣，因此掌握財產的林阿公遲遲不拿出整修家園。（吳建輝攝）

日前鬧得轟轟烈烈的南投縣12歲林小妹，寫信給議員希望一家10口能不再擠破屋，11日縣府社勞處、議員葉仁創等人一同前往訪視，發現林小妹家中其實經濟狀況不差，手上握有些許動產、不動產，就連中低收入戶都請不過，南投縣議員葉仁創表示，將了解並協助改善林小妹一家生活狀況，強調林小妹一家經濟狀況沒有外界傳聞的那麼差，金錢與物資的部分呼籲民眾不要再樂捐。

葉仁創日前收到林小妹的求助信，表示一家8口擠在破舊小屋，夏天還有蛇會跑進房間讓她很害怕，想要跟妹妹、弟弟們有各自的房間，議員將此事放在臉書上與民眾分享，湧入大批民眾獻愛心，但11日縣府派員前往調查，發現林家存款、土地現值相當可觀，比許多家庭還要優渥許多。

據了解，林姓女童與父親、弟弟妹妹1家8口，與阿公阿嬤共10人住在國姓鄉北山村的老舊平房，環境相當髒亂，葉仁創11日會同縣府社勞處、國姓公所，甚至連臺南市政府勞工局長王鑫基，以及臺南多個工會志工隊都到場了解，但沒想到情況卻出現反轉，跌破眾人眼鏡。

林小妹的阿公握有可觀存款，加上國姓的住家周邊就持有約4分的土地，但因為傳出林阿公與林父相處不睦，加上老人家住習慣，因此掌握財產的林阿公遲遲不拿出整修家園；至於林小妹有心智障礙為何有辦法寫出求救信，家屬也坦言是在關懷協會擔任理事的阿姨指導，才寫求救信。

葉仁創表示，收到林小妹陳情書後非常難過，也感謝所有愛心民眾關心，今天到現場就是要求證林小妹一家情況，可以看到環境確實非常髒亂，但根據了解林小妹家經濟狀況還算不錯，因此呼籲民眾不要再捐款，把資源留給更多需要的人。

縣府社勞處長林志忠表示，林家的居住環境確實不佳，但調查林家財稅資料發現，存款與土地現值都遠超過社會福利標準，因此並未具備社福身分，將會持續溝通讓林小妹與弟妹有更好的家庭環境，而關於林小妹的身心障礙、發展遲緩等問題，會提供資源協助，導正林家的教養觀念。