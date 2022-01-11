南強工商首創全台唯一汽車微板金旗艦中心。（新北市教育局提供）

國手顏翔昱向劉和然介紹體驗微板金教具版及工具。（新北市教育局提供）

張明文體驗車門微板金修護。（新北市教育局提供）

南強工商汽車科獲新北創新教育加速器計畫補助，辦理「妙手回春，車體唯美-汽車板金創新技術專業人才培訓中心」計畫，與產業及大學合作，成立汽車微板金旗艦中心，並首創汽車微板金無漆凹痕創新修復技術（PDR）課程，培養汽車新興產業專業人才。

新北市副市長劉和然、教育局長張明文今（11）日出席見證南強工商與「卓越凹痕修護車體維美中心」及東南科大等產、學簽署合作備忘錄，會後劉和然與張明文親自操作微板金作業，顛覆傳統汽車板金「黑手」的印象，驚訝板金其實也能潔淨優雅。

南強工商結合民間和學術資源，首創全台唯一汽車微板金旗艦中心，引進汽車界最夯PDR創新技術，修護汽車過程可無損汽車原漆、無痕整修，將車身表面凹陷恢復平整，省去傳統板金多道工序，大幅縮短修護時程，且修護過程無汙染又環保，降低環境傷害。

旗鑑中心除提供師生學習創新技術，也無償提供車廠專業技師參與培訓，新北市國高中及科大對汽車板金有興趣的學生，亦可到場體驗實作課程，藉此了解汽車板金修護未來的產業發展趨勢。

南強工商校長徐美鈴表示，國手教師團隊帶領學生在國際技能競賽、全國技能競賽及工科競賽等屢創佳績，今年培育選手方宣又獲得全國技能競賽汽車板金金牌，也即將代表台灣爭取國際技能競賽佳績。

張明文表示，新北市自2019年起推動4年4億元的「贏得未來•技職人才」計畫，全面提升本市技職教育品質，著重學生所學專業技術能與產業務實接軌，並超前推動未來新興產業之人才培育，為社會經濟發展注入新量能，更為青年學子的生涯發展奠基，深化專業技能，讓新北市的孩子成為專業設計人才走向國際。